Bruce Springsteen krijgt hoogste Amerikaanse onderscheiding

John Boyega niet meer boos om rol in Star Wars: ‘Film heeft een man van mij gemaakt’

Drie jaar nadat hij openlijk felle kritiek uitte op Disney en Lucasfilm omdat hij vond dat zijn rol in de laatste Star Wars-trilogie een stuk minder groot was dan hoe Disney hem had verkocht, kijkt John Boyega een stuk optimistischer tegen de situatie aan. In een interview met The Times zegt de acteur nu dat de periode ‘een man’ van hem heeft gemaakt.