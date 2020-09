Bruidsmode-ontwerpster Mary Borsato: ‘Dit is Sylvie op haar best’

Een stralende Sylvie Meis (42) gaf gisteren in een bruidsjapon van de Israëlische ontwerpster Galia Lahav haar jawoord aan kunstenaar Niclas Castello (41). Volgens bruidsjurkenontwerpster Mary Borsato had ze geen betere keuze kunnen maken. ,,Dit is Sylvie op haar best.”

De handgemaakte sprookjesjurk van Sylvie mag dan wat kosten (naar verluidt zo’n 28.000 euro), wat Mary Borsato (73) betreft is de japon het dubbel en dwars waard. ,,Echt beeldschoon. Ik had alleen wel verwacht dat de jurk meer bohemien-stijl zou zijn; wat lichter en luchtiger zoals je in warmere landen als Italië en Spanje vaak ziet, gelet op het zomerse weer dat ze er hebben. Maar ze ziet er echt prachtig uit in deze japon, met dat kant en die split. Haar overrok lijkt van satijn, zo te zien. En de jurk heeft een zogeheten ‘stulpplooi’, dat zijn twee platte plooien maar dan met een vouw naar binnen. Dat maakt zo’n jurk wat zwaarder, maar Sylvie kan het hebben.”

Volgens Mary, die in Alkmaar haar bruidszaak De Markies runt, heeft Sylvie vriend en vijand verrast met haar keuze. ,,Het is zo mooi, zo’n jurk met dat stevige kant, de prachtige schulp. Pure klasse, zeer elegant. Maar ze heeft dan ook een prachtig lijf. En met haar kapsel zo naar achteren, nageltjes netjes gelakt. Het geheel is perfect. En zo hoort het ook op een dag als deze. Ze past bovendien heel goed bij hem, bij de bruidegom.”

Het is voor Mary duidelijk dat Sylvie niets aan het toeval heeft overgelaten. Dat geeft het geheel wat haar betreft nog meer cachet. ,,Overal is aan gedacht. Dit is Sylvie op haar best. Zij weet zichzelf zo goed neer te zetten. Echt, mijn complimenten.”

Sylvie en Niclas hielden wat de officiële trouwfoto’s betreft de regie strak in handen. Na de plechtigheid zijn deze door het management goedgekeurde foto’s van de bruid verspreid. Het huwelijksfeest in het pittoreske Toscane duurt het hele weekend.

Sylvie en haar Niclas stralen op hun bruiloft: