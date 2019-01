Brutale Pietje (9) en Fleur (10) veroveren Holland's Got Talent

kijkcijfersHet was de avond van brutale kinderen gisteravond op RTL 4. Eerst was daar de 9-jarige volkszanger Pietje Tomassen die de jury en de zaal van Holland's Got Talent met zijn bijdehante opmerkingen aan het lachen kreeg. Daarna verscheen de 10-jarige danseres Fleur op het podium, die Paul de Leeuw afblufte toen hij haar vroeg naar haar zangkunsten. ,,Dan moet je me door laten gaan naar de volgende ronde, dan weet je het.”

Zelden zal de jury van Holland's Got Talent zo'n zelfverzekerd mannetje voor zich hebben gehad als Pietje Tomassen. Op de vragen die door Paul de Leeuw, Chantal Janzen, Angela Groothuizen en Dan Karaty worden gesteld, heeft hij rap een antwoord klaar. Hij weet zelfs de lachers op zijn hand te krijgen met snelle kwinkslagen. Nadat hij een verhaal vertelt over zijn ontluikende zangcarrière, concludeert Groothuizen dat hij dan wel weet wat hij later wil worden. Het ventje countert bloedserieus: ,,Nee, ik word dj.” Verontruste gezichten van de juryleden volgen, totdat hij ze met een lach geruststelt: ,,Nee joh!”



Uiteindelijk blijkt Pietje ook nog behoorlijk te kunnen zingen. Hij wordt vergeleken met Jan Smit en wordt doorgestuurd naar de volgende ronde. Backstage blijkt het brutale mannetje bij zijn moeder minder brutaal te zijn. De tranen biggelen over zijn wangen van blijdschap.

Brutaal

Niet veel later verschijnt de vrolijke Fleur ten tonele. Zij overtuigt met haar funky dansstijl. De juryleden zijn laaiend enthousiast. Paul de Leeuw vraagt zich af of er nog meer talent in haar schuilt. Op de vraag of ze een beetje kan zingen, knikt ze bevestigend. Paul vraagt door. ,,Kan je ook goed zingen?” Even denkt Fleur na, maar antwoordt dan brutaal: ,,Daar kom je achter als je me doorlaat.” Het levert haar een lachsalvo op, applaus van het publiek en een verbouwereerde Paul de Leeuw. Uiteindelijk krijgt ze een ‘ja’ van de vier juryleden en mag ze haar zangkunsten vertonen in de volgende ronde.

Met 1,5 miljoen kijkers was Holland's Got Talent een hit voor RTL 5 op de zaterdagavond. Echter kon het niet tippen aan het succes van Wie is de Mol?. Naar de spelshow op NPO 1 keken ruim 2,8 miljoen kijkers. Daarmee is de zoektocht naar de Mol, die eindigde in een bloedstollende cliffhanger het best bekeken programma van de avond. Holland's Got Talent eindigde op de vierde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De top drie wordt compleet gemaakt door het Achtuurjournaal (2,1 miljoen) en Studio Sport Eredivisie (1,6 miljoen).