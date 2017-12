Bryan Adams komt in juni naar Ziggo Dome

Zijn veertiende studioalbum kwam op 3 november uit en bevat naast zijn bekende hits twee nieuwe nummers. Tijdens de tournee brengt hij een mix van nieuwe tracks en zijn grote hits, zoals (Everything I Do) I Do It For You, Can't Stop This Thing We've Started, Summer of '69 en Heaven.



Bryan Adams is veel op tournee en geeft meer dan honderd concerten per jaar. Daarnaast schrijft hij nummers voor de nieuwe musical Pretty Woman.



De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint vrijdag om 10.00 uur.