BTS blaast wereldtour af, ook streep door De Kuip

Reinout en Daniëlle Oerlemans verkopen riante villa in Bel Air voor 60 miljoen aan The Weeknd

9:52 Ondernemer Reinout Oerlemans (50) en zijn vrouw Daniëlle (48) hebben hun stulpje in Los Angeles verkocht. Aan niemand minder dan R&B-ster Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd. Hij telde liefst 70 miljoen dollar (bijna 60 miljoen euro) neer voor de chique villa. Dat meldt The Wall Street Journal.