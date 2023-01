Buddenbruck-familie geeft update over zoon Miguel na hartinfarct: ‘Het gaat iets beter’

Het gaat iets beter met Miguel Buddenbruck, bekend van het KRO-NCRV-programma Een huis vol , nadat hij vorige week werd getroffen door een hartinfarct. Dat schrijft zijn moeder vandaag op Instagram. ‘Hij is nog niet de oude Miguel, dat heeft natuurlijk tijd nodig.’

Vorige week maakte de familie Buddenbruck bekend dat zoon Miguel was getroffen door een hartinfarct. De schrik zat er goed in: de twintiger werd plotseling bleek en raakte bewusteloos. Hij werd naar een ziekenhuis overgebracht, waar ze concludeerden dat zijn bloedwaardes op een hartinfarct duidden.

Het gaat inmiddels een stukje beter, schrijft moeder Thaila vandaag in een update op Instagram. Het is de eerste keer dat ze weer iets van zich laat horen na de heftige gebeurtenis. Ze stelt dat het gezin ‘langzaam weer een beetje tot rust komt’ en dat de scholen begrip hebben voor de situatie. ‘De scholen vangen de kinderen supergoed op als ze het even moeilijk hebben, vooral onze kleine Shaëlle (bijnaam Toet, red.). Zij hangt nu extreem aan mama.’

Hoewel het met Miguel dus iets beter gaat, is hij nog niet de oude. ‘Dat heeft natuurlijk tijd nodig’, realiseert Thaila zich. Miguel woont inmiddels ook weer even thuis. ‘Voor mijn hart ook beter, heb ik hem bij mij in de buurt. Wij zijn dankbaar dat hij bij ons is.’ Het moment dat Miguel het hartinfarct kreeg, schudt de familie niet zomaar van zich af. ‘Wij moeten dit allemaal gaan verwerken en een plekje gaan geven’, aldus Thaila.

De Buddenbruckjes zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen die ze hebben ontvangen. ‘Het doet ons als gezin supergoed.’

