Buik Billen Bonus-bodybuilder Appie 'wint' Loden Leeuw

House of Cards verder zonder Kevin Spacey

19:31 Netflix heeft met de producenten van House of Cards een akkoord bereikt over de opnames van het zesde en laatste seizoen van de hitserie. Het draaien van de laatste afleveringen was stilgelegd vanwege de rel rond hoofdrolspeler Kevin Spacey, maar wordt begin 2018 vervolgd. Spacey zal geen deel meer uitmaken van de cast, meldt vakblad Variety.