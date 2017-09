Buikspreekster Darci (12) wint America's Got Talent

Darci nam in de finale de strijd op tegen de 10-jarige zangeres Angelica Hale. Het meisje trok alles uit de kast, want dit keer kwam ze niet met één, maar met twee poppen het podium op.

Haar konijn Petunia, met wie ze auditie deed, en haar muis Oscar, met wie ze de halve finale bereikte, waren van de partij. Darci zong met haar poppenvriend het lied With a little help from her friends.