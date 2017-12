Buitengewoon knap gemaakt hoorspel in Golfbrekers

foto's Leontine Borsato ontmoet Sarah

10 december ‘En wie laat ons weer alle letters zien, onze enige, echte, eigen... Leontine.’ Zo begon het in 1990 bij Rad van Fortuin. Leontine Ruiters was toen de 23-jarige assistente van Hans van der Togt en sindsdien is ze uitgegroeid tot een tv-personality. Vandaag heeft de 50-jarige echtgenote van Marco Borsato Sarah ontmoet. Leontine - moeder van drie kinderen - door de jaren heen in foto's.