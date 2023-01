Buitenhof-uitzending klapt eruit op moment dat Thomas Erdbrink tranen niet kan bedwingen

Kijkers van het NPO 1-programma Buitenhof keken zondagmiddag even gek op: journalist Thomas Erdbrink was te gast om te praten over zijn serie Onze man bij de Taliban , maar op het moment dat hij zijn tranen niet kon bedwingen werd de uitzending stilgelegd. Het was het gevolg van een technische storing, laat de VPRO weten aan deze site.

Erdbrink oogst momenteel veel lof met zijn nieuwe documentaireserie Onze man bij de Taliban. De journalist, die ruim twintig jaar in Iran woonde, schoof mede daarom zondagmiddag aan in Buitenhof, dat wordt gepresenteerd door Twan Huys. Die schotelde Erdbrink een foto voor van een Iraans meisje dat in haar oog is geschoten. ,,Kennelijk heeft de Nationale Garde besloten: we schieten op de ogen, want dat heeft het meest gruwelijke effect”, stelde Huys.

De foto kwam hard binnen bij Erdbrink, waarna de tranen in zijn ogen opwelden. ,,Om vanuit Afghanistan te zien wat de Iraanse vrouwen en demonstranten hebben gedaan, is natuurlijk heel inspirerend geweest. En ja, een voorbeeld voor ons allen.” Stilte. Daarna: ,,Even mezelf herpakken, hoor”, zei Erdbrink, terwijl de tranen in zijn ogen stonden. ,,En dat zal het ook blijven. Ik bedoel, wat daar gaat gebeuren weten we nog niet, dat kost tijd, dat wordt een ontwikkeling, dat wordt kijken hoe het gaat.”

Wat Erdbrink daarna te zeggen had, blijft een raadsel. Plotseling werd de uitzending stilgelegd en verscheen er een melding in beeld. ‘Even geduld a.u.b.’, viel er te lezen. Kijkers reageerden verbaasd. ‘Erdbrink schiet vol en meteen een storing? Wat is er gebeurd?’

Een woordvoerder van de VPRO laat weten dat de uitzending niet bewust werd stilgelegd. ,,Het was een technische storing. We zoeken nog uit wat er precies gebeurde, maar het was dus per ongeluk”, aldus de zegsman.

