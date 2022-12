Buitenland heeft interesse in Avrotros-serie Het Gouden Uur

Met video Jaimie Vaes en Lil Kleine komen niet samen uit verdeling spullen: rechter gaat uitspraak doen

Jaimie Vaes en haar ex-vriend Lil Kleine zijn er niet onderling uitgekomen in hun gevecht over de verdeling van hun spullen. De rechtbank laat in een korte mededeling weten dat op 4 januari vonnis wordt gewezen, dat zou de rechter alleen doen als beide partijen er voor 1 december niet uit zouden komen.

