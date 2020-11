Buladó met GTST-acteur Everon Jackson Hooi is Nederlandse inzending voor Oscars

De film is uit dertien aanmeldingen geselecteerd door een commissie van mensen uit de Nederlandse filmindustrie. Op 15 maart worden de nominaties in alle categorieën bekendgemaakt. De 93e Oscaruitreiking vindt vervolgens plaats op 25 april 2021. Eigenlijk was die gepland op 28 februari, maar vanwege de coronacrisis is de uitreiking uitgesteld.

Buladó ging op 25 september in première op het Nederlands Film Festival en werd bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Film. Het verhaal gaat over een familie op Curaçao en is deels gebaseerd op een lokale slavensaga. Het is de tweede speelfilm van regisseur Eché Janga.



Onze filmredactie was enthousiast over Buladó en beoordeelde de speelfilm met vier sterren. ‘Als je een familiedrama vol stil doorleefde ontroering kan vertellen met alleszeggende blikken en een geduldig observerende camera, in plaats van de boel dicht te plamuren met dialogen vol uitroeptekens, ben je een hele grote. Regisseur Eché Janga is zo wijs om zijn beelden het werk te laten doen in Buladó. Dan moet je wel weten waar je de lens op richt. En hoe’, schreef recensent Gudo Tienhooven.