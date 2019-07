Buren weer boos op Ed Sheeran: ‘Hij verbergt illegaal zwembad met hooibalen’

Ronald de Boer neemt het op voor Qatar: ‘In Nederland gaan ook dingen fout’

10:02 Ondanks de kritiek op het WK voetbal in Qatar in 2022, blijft oud-voetballer Ronald de Boer nog steeds vol achter het olie-emiraat staan. De analist was gisteren te gast bij Onze Man in Deventer op NPO Radio 1 en nam het op voor de Arabische staat. ,,Als je opeens van kamelen in Ferrari’s gaat rijden, dan ga je ongelukken maken.”