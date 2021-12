Business manager van Kim Kardashian en Nicki Minaj vermoord teruggevonden

Angela Kukawski werd donderdagochtend (plaatselijke tijd) dood teruggevonden in de koffer van haar auto. Ze had een steekwond en was gewurgd, blijkt uit de autopsie. Niet lang na de ontdekking werd de vriend van Kukawski, Jason Barker (49), gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd voor moord. Het vermoeden is dat Barker zijn vriendin op 22 december vermoord heeft, en vervolgens haar lichaam in de auto verstopte. Op 22 december werd Kukawski als vermist opgegeven.