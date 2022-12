Busje Komt Zo-bedenker Bas van den Toren (64) overleden

Met videoBas van den Toren, bekend van de Sallandse cabaretformatie Höllenboer, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de tourmanager van Höllenboer na berichtgeving van RTV Oost. Van den Toren scoorde in 1995 een nummer 1-hit met Busje Komt Zo .

In 1986 vormde Van den Toren samen met Gerard Oosterlaar het duo Höllenboer. Oosterlaar ontfermde zich over de teksten en Van den Toren hield zich bezig met het muzikale deel. In 2009 voegde ook Hans Nieuwenhuis, een bevriende gitarist, zich bij de formatie. In een eerder interview gaf Van den Toren te kennen niet te snappen waarom Busje Komt Zo zo’n hit is geworden. ,,Het was natuurlijk een enorm kutnummer”, zei hij.

Oosterlaat, die destijds verpleegkundige was in de verslavingszorg, schreef het lied ooit om op ludieke wijze het zware onderwerp verslaving te presenteren op een studiedag. Hij wilde een statement maken tegen de geplande bezuiniging waarbij de methadonposten vervangen zouden worden door de busjes.

Van den Toren was al geruime tijd ziek. Vanwege gezondheidsproblemen kon hij ook niet meer optreden met Höllenboer. ,,Het gaat al langere tijd niet zo goed. Dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. Het is niet anders, ik heb het met veel plezier gedaan”, zei hij eerder over zijn vertrek.

Volgens Oosterlaat 'was de accu op’. ,,Hij was net zo oud als wij, en wij hopen toch nog wel een tijdje mee te gaan.” Maar het ging niet meer met Van den Toren. ,,Hij was ziek. De accu was op. Hij was ook al uit Höllenboer gestapt. Al moet het laatste liedje nog uitkomen. Over een maand of twee denk ik. Elke paar maand een nieuw liedje op Spotify.”

Volledig scherm In 1995 scoorde het Sallandse muziekduo Höllenboer een monsterhit met het nummer ‘busje komt zo’, dat in de hitlijsten zelfs boven Thriller van Michael Jackson stond. In 2014 werd het nummer van Gerard Oosterlaar en Bas van den Toren verkozen tot de irritantste nummer 1-hit ooit. © Videostill

