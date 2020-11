Buurt jaagt ‘kinderachtige’ Zwarte Pieten bij huis Akwasi weg: ‘Zijn vrouw bedankte ons’

kamerleden boosRapper en dichter Akwasi is bij zijn woning in Weesp (bij Amsterdam) lastiggevallen door drie voorstanders van Zwarte Piet, die als Zwarte Pieten verkleed gingen. Buurtbewoners zagen het gebeuren en grepen onmiddelijk in. ,,We vinden het allemaal heel sneu dat dit in onze straat is voorgevallen”, zegt een van de buurtbewoners tegen deze site. Een woordvoerder van de politie bevestigt het incident.

Op een filmpje dat verspreid is op Twitter door een pro-Zwarte Piet-actiegroep, is te zien dat twee mannen, verkleed als Zwarte Piet, aanbellen bij de woning van Akwasi. Omwonenden bemoeien zich met de situatie en manen de mannen om weg te gaan.

,,Hou eens op jongens, wegwezen”, wordt er geroepen. ,,Kinderlijk dit, doe even normaal. Hier woont gewoon iemand hè.” De mannen reageren: ,,Ja, dat weten we. Bemoei je er niet mee.”

‘Heel triest’

Volgens een buurtbewoner is bij het zien van de Zwarte Pieten direct de politie gebeld. ,,Het was een gênante vertoning, echt heel triest en kinderachtig dat mensen zich zo verlagen. Gelukkig zette een buurman de achtervolging in en noteerde hij de kentekenplaten van de mannen. De gegevens zijn overgedragen aan de politie.”

De politie bevestigt het incident en stelt dat de drie mannen ongeveer een halve minuut voor het huis hebben gestaan. ,,Daarna hebben ze cadeau's achtergelaten en zijn ze vertrokken. Waarschijnlijk deden ze dit om de bewoner te treiteren”, meldt een woordvoerder, die er verder weinig over kwijt wil.

KOZP

Volgens een buurtbewoner was de vrouw van Akwasi thuis toen de mannen voor de woning stonden. ,,Ze bedankte ons voor onze inzet. Ze vond het natuurlijk niet leuk. En wij ook niet, want het gaat om onze buurt.” Of er aangifte is gedaan van intimidatie, kan de politie niet zeggen.

Kick Out Zwarte Piet beraadt zich momenteel op een reactie, laat een woordvoerder weten. Omroep Zwart, de aspirant-omroep waarvan Akwasi medeoprichter is, laat weten zich enkel op positieve dingen te willen richten. ,,We focussen ons op ons ledenaantal. We willen geen tijd en energie investeren in negatieve dingen.”

Boosheid in Kamer

Het filmpje leidt tot verontwaardiging op sociale media. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, noemt het ‘pure intimidatie'. Zijn GroenLinks-collega Niels van den Berge sluit zich bij Klaver aan. ,,Bedreiging en intimidatie van activisten, politici, journalisten en andere opiniemakers moet stoppen.” Columnist en schrijver Özcan Akyol noemt de mannen ‘ongelooflijke losers’.

Het filmpje doet ook denken aan het incident rondom D66-leider Rob Jetten die ongevraagd werd opgezocht door vijf boeren. Jetten had het coronavirus onder de leden, waarop de boeren op zijn privéadres aanbelden om een voedselpakket aan te bieden. Het Kamerlid gaf daarna aan dat het ‘vreemd en onaangenaam’ voelde dat ze wisten waar hij woont en daar filmbeelden en foto’s van verspreidden.

Tekst gaat verder onder tweet

Strafbaar

Akwasi kwam dit jaar in opspraak na een omstreden speech bij de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. ,,Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie’’, zei Akwasi toen, ,,trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’’ Korte tijd later werd bekend dat de rapper jaren geleden Zwarte Piet en Sinterklaas bedreigde op zijn Twitteraccount. Hoewel het OM zijn uitspraken wel strafbaar verklaarde, wordt hij niet vervolgd. Het gerechtshof gaat nu beoordelen of die beslissing van het OM terecht is.

Akwasi noemde zijn uitlatingen op de Dam vorige maand ‘superdom’. De rapper en dichter is intussen bezig met het oprichten van omroep Zwart. Ook een hoop Amsterdamse bedrijven zijn daaraan verbonden, zoals Paradiso, de Melkweg, kledingmerk Patta, chocolademerk Tony’s Chocolonely en muzieklabel Top Notch. Voor zijn inspanningen tegen racisme ontving hij in september een award van radiozender FunX.

Akwasi wil ondanks herhaaldelijke pogingen niet reageren op het incident. Op Twitter gaat hij niet direct op de video in. ‘Oh wow, ben ik alweer trending? Bewijst maar al te goed waarom omroep Zwart nodig is’, schrijft hij.

In het kader van de privacy heeft het AD besloten de beelden niet te publiceren.

