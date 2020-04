Cabaretier Freek de Jonge zet gehele oeuvre online

In samenwerking met cabaretsite Zwarte Kat wordt iedere afzonderlijke opname de komende maanden voorzien van een toelichting via een podcast van 15 minuten.

,,Mocht u opmerkingen hebben of iets missen, treedt met ons in contact. Geef ons nog even. Wij pretenderen niet in een dag alles tot in de puntjes te hebben geregeld. Suggesties zijn ook welkom”, aldus Freek de Jonge.