Cabaretier Hans Teeuwen wil niet optreden met verplichte coronapas: ‘Ik kan er niet mee leven’

Hans Teeuwen weigert op te treden zolang de coronapas verplicht is. ,,Ik vind niet dat we alle mogelijkheden hebben onderzocht.” Eind november staan er optredens van hem gepland in Eindhoven. Ook zijn collega Theo Maassen verzet zich tegen de regels: vanavond geeft hij een ‘illegaal’ optreden in Haarlem.

Vanaf zaterdag 25 september moet op veel plekken een coronatoegangsbewijs worden getoond; onder meer in de horeca, de bioscoop en ook in het theater. ,,Ik kan er niet mee leven, ik vind het verschrikkelijk en ik ga niet optreden zolang die regels gelden”, aldus cabaretier Hans Teeuwen in een filmpje op zijn YouTube-kanaal.

,,Mijn vriendin heeft long covid gehad, negen maanden lang kon ze helemaal niks, dus ik weet hoe erg corona is, en ik vind het verschrikkelijk als de zorg overbelast zou worden. Maar ik vind niet dat we alle mogelijkheden hebben onderzocht.”

De 54-jarige oud-Eindhovenaar pleit ervoor om met mensen die zich niet willen laten vaccineren op ‘een vrijwillige basis tot iets te komen waarmee we ons allemaal beschermen.’

‘Verrader’

Teeuwen heeft nog wel een boodschap voor sommige ‘anti-vaxxers’. ,,Wat ik over me heen krijg als ik denk dat vaccineren misschien een goede oplossing is voor deze kutzooi, dan ben ik ook een verrader en zo. Dan denk ik, ja jongens als je zo voor keuzevrijheid bent, doe dan ook even lekker de keuze van iemand anders respecteren.”

Optredens met zijn nieuwe show ‘Nou lekker dan’ staan onder meer gepland op 29 en 30 november in het Parktheater in Eindhoven.

‘Illegaal’ optreden Theo Maassen

Zijn collega Theo Maassen verzet zich op een andere wijze tegen de coronaregels. Vanavond treedt hij tegen de regels in op in een volle theaterzaal van Theater de Liefde in Haarlem.