Cabaretier Lisa Loeb verpulvert klassement De slimste mens

Video Dit zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen van Temptation Island

5 augustus Het nieuwste seizoen van Temptation Island: Love or Leave, de liefdesavonturen van vier koppels en 24 singles worden gevolgd, gaat gepaard met drama. In de eerste beelden die Videoland vandaag vrijgeeft, is te zien dat één van de deelnemers huilend wegrent en zegt ‘waarom doet hij mij dit aan?’.