Cabaretier Micha Wertheim verzorgt oudejaarsconference 2023 op NPO

Update Zieke Herman Finkers zit vol met plannen: ‘Ik loop nog steeds rond’

Het gaat naar omstandigheden goed met Herman Finkers. De 68-jarige cabaretier, die leukemie heeft, is tevreden met hoe het gaat. ,,Ik loop nog steeds rond. Ik voel me goed’', zei hij vrijdagavond voor het oog van 1.128.000 kijkers in het programma van André van Duin, Bij Van Duin op de achterbank.