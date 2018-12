Cabaretier Najib Amhali al halfjaar af van drank en drugs

Najib moest zijn vorige theatertournee annuleren, maar is weer terug in de theaters met de show Waar was ik?. In zijn nieuwe show blikt hij terug op deze zwarte periode.

,,Ik ben in binnen- en buitenland onder behandeling geweest. Ik ging kliniek in, kliniek uit en heb ze allemaal van binnen gezien. Maar uiteindelijk heeft het geholpen. Ik dank God op mijn blote knieën dat het weer goed gaat. En ik voel mij ook veel beter. Het is geen wereld van verschil, maar twee werelden van verschil”, vertelt de comedian aan De Telegraaf.