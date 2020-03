Cabaretier Stefano Keizers: genie of ‘aandachtsgeile prutser’?

Waar hij aan het einde van zijn vorige voorstelling Erg Heel dood neervalt op het podium, zijn publiek in verwarring achterlatend, rent hij na de huidige show Sorry Baby plotsklaps de zaal uit. Hop, van het podium naar de bar, gekleed in een soort halfopen nachtpon annex operatiegewaad.



Stefano Keizers (32) houdt van hysterische verkleedpartijen, weten ook tv-kijkers die vorig jaar dirigeerprogramma Maestro of in 2017 De slimste mens volgden. De ene keer trad hij aan met plaksnor, dan weer als pierrot of verlopen cowboy. Altijd oogde hij hyperactief.