Cabaretiers Fuad Hassen en Mo Hersi: In Nederland maken we te weinig baby's

Mo: ,,Ik ben podiumkunstenaar, tv-presentator en met trots een Afrikaanse Almeerder. Ik ben geboren in Ethiopië en op mijn derde als vluchteling naar Nederland gekomen. Fuad is al ruim 12 jaar comedian in Nederland. Hij heeft eigen theatershows gehad en is geboren in Eritrea. Hij vertrok als vijfjarig jongetje naar Nederland en verhuisde tijdens carnaval naar Den Bosch. In 2006 zette hij zijn eerste stappen in stand-upcomedy, won in 2008 een conference comedy award en stond in de finale van Cameretten. Hij heeft gewerkt voor RTL en Veronica en tourt nu met zijn theatershow Held! door het land.’’