Caitlyn Jenner: ik ben te controversieel voor trans-gemeenschap

Presentator Michael Bosstick vergeleek Jenners coming-out met die van Elliot Page, die voor zijn coming-out bekend was als actrice Ellen Page. Volgens Bosstick reageerden mensen met veel meer begrip voor hem dan voor Jenner. ,,Ik vind het geweldig dat je familie zoveel steun geboden heeft, maar toch heb ik er een dubbel gevoel over. Jij hebt wel heel veel shit over je heen gekregen destijds, ook van mensen uit Hollywood. En diezelfde mensen juichen nu een andere transitie toe. Hoe zit dat, denk je?”.

Ondanks Jenners begrip voor de situatie is ze toch teleurgesteld. ,,Ik had gedacht en gehoopt dat ik een verschil kon maken. Maar men vindt mij te controversieel, ook omdat ik heb uitgesproken meer Republikeins dan Democratisch te zijn. Dat ligt heel gevoelig hier nu. Ik heb weleens geld gedoneerd aan organisaties, die me vervolgens vroegen om niet naar hun evenementen te komen vanwege mijn uitspraken. Dat was best heftig, maar het weerhoudt me er niet van om te blijven strijden voor dat waar ik in geloof.”