Caitlyn Jenner keert terug voor laatste seizoen Keeping up with the Kardashians

Oscars worden dit jaar in uitgeklede versie uitgereikt

18 maart In navolging van de Grammy Awards zal ook de uitreiking van de Academy Awards, ook bekend als de Oscars, er vanwege het coronavirus anders uitzien dan normaal. In plaats van in het Dolby Theatre in Hollywood worden de belangrijkste filmprijzen uitgereikt in de buitenlucht bij Union Station in Los Angeles en zullen er veel minder genodigden zijn dan voorheen. Dit meldt Variety.