Cameron Diaz acteert al vijf jaar niet meer: ‘Ik mis het geen seconde’

,,Hoe ik het zie, is dat ik meer dan mijn halve leven aan het publiek heb gegeven. Ik vind het daarom goed om nu tijd voor mezelf te nemen en te kiezen hoe ik terugkom in deze wereld. Als ik dat al beslis, want ik mis het acteren niet", zegt Cameron in het tijdschrift InStyle .

Terugkeer

Cameron brengt haar dagen ook door met haar echtgenoot Benji Madden, met wie ze in 2015 trouwde. Wel houdt ze haar huwelijk graag voor de roddelpers verborgen. "Het is heel fijn dat niet iedereen weet wat ik doe. Mijn tijd is nu helemaal van mij. Ik hoef geen films aan te prijzen en omdat ik niets hoef te verkopen, hoef ik met niemand iets te delen. Ik doe dat niet meer. Ik leef gewoon mijn leven.”

Huwelijk

Toch wil de actrice wel kwijt dat haar huwelijk haar beste beslissing ooit was. "Mijn man is de beste. Hij is een geweldig mens en een fantastische partner. Ik weet niet of ik er klaar voor was om te trouwen, maar ik wist dat Benji speciaal is. Hij is gewoon een goede man. Er is geen gezeik. Het is heel verfrissend. Ik ben ontzettend dankbaar voor hem.”