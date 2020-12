Camila Cabello en Shawn Mendes brengen kerstduet uit en doneren 100.000 euro aan goed doel

Update Dit zijn de populair­ste liedjes van 2019 op Spotify

3 december Hij is van mij is het populairste nummer van het afgelopen jaar op Spotify in Nederland. De samenwerking tussen Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey werd in totaal 51,5 miljoen keer gestreamd. Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello was wereldwijd het meest populaire nummer.