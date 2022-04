Camila Cabello onthult wat angst voor paparazzi doet: nauwelijks ademen en buik inhouden tot het pijn doet

Zangeres Camila Cabello (25) onthult in een bijzonder kwetsbaar bericht op Instagram hoe ze gebukt gaat onder de aanhoudende achtervolgingen door paparazzi. Een vrije middag op het strand is een lijdensweg, omdat elke bikinifoto op internet wordt ontleed. Ze durft amper te ademen en houdt haar buik in tot het pijn doet. Camila ‘rouwt’ om zichzelf als 7-jarige, toen ze vrijheid voelde die ze nu alleen bij anderen ziet.

Het is voor onbekende mensen amper voor te stellen. Je gaat op je vrije dag naar het strand, waarna sites als het beruchte Daily Mail grof geld betalen voor foto’s van jou in bikini. Of zwembroek, maar meestal gaat het om vrouwen. De wereld leest dat je ‘de temperaturen liet stijgen’ door met ‘je rondingen te pronken’, zoals menige kop bij artikelen over Camila luidt.

In werkelijkheid dacht de zangeres geen seconde aan telelenzen en meningen van wildvreemden als ze de afgelopen jaren in een soms iets te kleine bikini naar haar favoriete strandclub ging. ‘Ik was niet bezig met hoe ik eruitzag, maar dan zag ik online de foto’s en reacties en voelde ik me zo slecht.’

Het is in Camila’s hoofd gaan zitten. Voor een middagje strand kocht ze deze week een nieuwe bikini, stelde ze een hele outfit samen en at ze vooral niet te veel. ‘Want ik wist dat het eigenlijk een complete fotoshoot zou worden’, schrijft Cabello.

‘Ik hield mijn buik zo erg in dat mijn spieren pijn deden, haalde geen adem en lachte amper. Ik was me de hele tijd zo bewust van de paparazzi, dat ik geen rust kon vinden, zoals zou moeten in de natuur. (...) Ik hield mijn adem in van mijn ligbed tot aan de zee.’

Quote Wat is gezond als je zo bezig bent met je uiterlijk dat je mentale gezondheid eronder lijdt en je niet van je leven kunt genieten? Camila Cabello

Het contrast met de kleuters verderop was groot. Ze lachten omdat de golven hen omver duwden. Ze hadden zich niet mooi gemaakt, ze waren niet onzeker.

Camila hoopte zich in elk geval voldaan te voelen, want de foto’s werden mooi. ‘Maar ik heb nog nooit zo’n slechte tijd gehad op het strand. Ik voelde het zielige en lege van de gedachten van onze cultuur, die nu ook mijn gedachten zijn geworden.’

In die cultuur hebben we een beeld van hoe een gezond vrouwenlijf eruit moet zien, aldus Camila.

En ze wéét dat het onzin is. Dat je met een beetje poseren ineens veel slanker lijkt. Dat vrijwel alle foto’s op Instagram hevig gefotoshopt zijn, dat mensen er niet zo uitzien als ze net hebben gegeten of gewoon stevig uitademen. Ze luistert er podcasts over. Volgt vrouwen die trots zijn op hun cellulitis, striae en normale buik. Maar als ze op het strand staat, vergeet ze het allemaal. ‘Rationeel weet ik dat mijn uiterlijk niet bepaalt hoe gezond, gelukkig of sexy ik ben. Emotioneel hoor ik de berichten van onze cultuur heel hard in mijn hoofd.’

We prijzen vrouwen die er ‘gezond’ uitzien, schrijft Camila. ‘Maar wat is gezond als je zo bezig bent met je uiterlijk dat je mentale gezondheid eronder lijdt en je niet van je leven kunt genieten? Voor wie moet ik er aantrekkelijk uitzien, en ben ik wel aantrekkelijk voor mezelf als ik het niet los kan laten en geen plezier kan hebben tijdens een mooie dag op het strand?’

Camila werkt aan zichzelf en is in therapie. Die is op één ding gericht: ‘Me weer voelen als toen ik een 7-jarig meisje was, op het strand. Ik rouw vandaag om haar. Gelukkig, gek, ademend, denkend dat ze een zeemeermin was. Vrij.’

Camila’s verhaal raakt fans en collega’s diep. ‘Dit maakt me aan het huilen’, schrijft Paris Hilton, die precies weet hoe het is. ‘Dankjewel dat je dit schrijft, zo belangrijk voor mensen om te horen. Je bent mooi vanbuiten en vanbinnen.’

Zangeres Kesha is het roerend met haar eens. ‘Je bent een fucking queen en je bent perfect. Ik herken het, schat. Het patriarchaat wint als we onszelf uithongeren. En voor wie? Nee. Bedankt voor je eerlijkheid.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door camila (@camila_cabello) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: