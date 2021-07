Camila Cabello viert lijf met ‘cellulitis, striae en vet’: ‘We moeten er trots op zijn’

videoPopster Camila Cabello (24), bekend van hits als Havana en Señorita , heeft in korte tijd miljoenen kijkers getrokken met een video waarin ze een vuist maakt tegen bodyshamers. De zangeres betrapte zichzelf op twijfels toen ze in een sport-bh ging hardlopen, maar bedacht zich dat het onzin is om ‘strijd’ te voeren met je lijf. ,,Wij zijn echte vrouwen, met rondingen, cellulitis, striae en vet.”

Cabello nam gisteren na het joggen een video op voor TikTok, die inmiddels al bijna 16 miljoen keer is bekeken. ,,Ik was net aan het hardlopen in het park, aan het proberen fit te blijven, gezond te zijn”, begint ze. ,,En ik draag een topje waarbij mijn buik zichtbaar is”, laat ze zien. ,,Ik had hem niet in mijn broek gestopt. Want ik was aan het rennen en aan het bestaan, zoals een normaal mens, dat hem niet de hele tijd in zijn broek stopt.”

Zó 2020

Ze twijfelde even aan zichzelf. ,,En toen dacht ik: in een strijd verwikkeld zijn met je lichaam, is zó 2020", zegt ze grappend.

Het is niet duidelijk of haar video een reactie is op de foto’s die deze week nog van haar werden gemaakt tijdens het sporten in dezelfde of een soortgelijke outfit. Ze stelt in elk geval dankbaar te zijn voor het lijf ‘dat me laat doen wat ik moet doen.’ ,,Wij zijn echte vrouwen, met rondingen, cellulitis, striae en vet. En daar moeten we trots op zijn.”

Aan het einde van de video barst ze grappend in zingen uit terwijl ze haar hand over haar lichaam laat gaan. ,,Giving him something he can feel”, zingt ze, oftewel: ‘Ik geef hem iets wat hij kan voelen’, een citaat uit het nummer Something he can feel van Aretha Franklin uit 1976.

Quote Ik was aan het rennen en aan het bestaan, zoals een normaal mens, dat zijn buik niet de hele tijd in zijn broek stopt Camila Cabello

Vriend geïnspireerd

Camila is al langer een uitgesproken voorvechtster van body positivity, waarmee ze haar eveneens bekende vriend Shawn Mendes (22) erg heeft geïnspireerd. Hij sliep soms maar drie uur omdat hij per se wilde sporten uit angst dat hij fans zou verliezen als zijn uiterlijk zou veranderen.

,,Ze is zo sterk, zo duidelijk en zo zelfverzekerd over haar lichaam en zo uitgesproken en empathisch over dat van anderen’’, zei hij tegen GQ. ,,Dat heeft veranderd hoe ik naar mijn lijf kijk en echt mijn leven veranderd.’’

