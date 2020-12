Camilla duikt op in finale strictly Come Dancing

Camilla had ook lovende woorden voor het programma. Strictly Come Dancing zorgde volgens de royal voor veel afleiding in deze moeilijke tijd. "Namens iedereen die naar Strictly kijkt, wil ik iedereen die in dit bijzonder moeilijke jaar bij deze productie betrokken is enorm bedanken", zei de hertogin. "Jullie hebben iedereen zoveel plezier gegeven en ons land een boost gegeven.”

Camilla is niet de enige royal die zich in dit seizoen van strictly Come Dancing heeft laten zien. Eerder was prins Harry via een live-verbinding vanuit zijn huis in Los Angeles te zien. Hij sprak zijn grote vriend JJ Chalmers moed in. Dat mocht overigens niet baten, want hij haalde de finale niet.