Camilla mag niet op pad vanwege luchtweginfectie

Camilla, de hertogin van Cornwall, moet op last van de dokter haar officiële verplichtingen vandaag afzeggen. De echtgenote van prins Charles kampt met een luchtweginfectie en moet rust houden. Camilla zou samen met prins Harry en diens vrouw Meghan het Field of Remembrance bezoeken.

,,De hertogin van Cornwall heeft van haar arts te horen gekregen dat ze haar officiële verplichtingen af moet zeggen”, liet Clarence House vanochtend weten aan verschillende Britse koningshuisverslaggevers. Camilla had al langer last van de infectie, maar de afgelopen dagen is die verergerd. Gisteravond zou ze aanschuiven bij een galadiner van de London Library, maar ook dat moest ze afzeggen.

Camilla is naar verluidt teleurgesteld dat ze de opening van het Field of Remembrance mist en hoopt dat ze zo snel mogelijk weer op de been is om andere herdenkingsevenementen wel bij te kunnen wonen.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan openen het Field of Remembrance vandaag en wonen een speciale dienst bij in Westminster Abbey. Elk jaar op 11 november herdenkt het Verenigd Koninkrijk zijn oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Vanaf vandaag is daarvoor het Field of Remembrance open. Dat bestaat uit tienduizenden houten kruisen ter nagedachtenis aan de slachtoffers, vaak worden deze voorzien van een naam en een rode kunststof klaproos. Voor Harry is het de achtste keer dat hij het indrukwekkende herdenkingsveld bezoekt, Meghan vergezelt hem voor het eerst.