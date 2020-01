Canadese bevolking klaagt over kosten Harry en Meghan: ‘We hebben hier niet om gevraagd’

De Canadese president Justin Trudeau verzekerde het Britse koningshuis ervan dat hij de beveiliging van het paar op zich zou nemen. Maar dat houdt in dat een groot deel van de kosten doorgerekend wordt naar het Canadese volk. Nu al, nog voor er een concrete verhuizing gepland is, ontstaat er onrust over de kwestie. Meghan verblijft immers al in Canada met haar zoontje Archie, en Harry zal snel volgen. De hertog en hertogin van Sussex hebben immers aangekondigd dat ze hun tijd vanaf nu zullen verdelen over Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het is geen vraag van ‘of’, maar ‘wanneer’ de twee permanent een optrekje in Canada zullen aankopen.