Canadese premier Trudeau treurt om verlies van talentvolle regisseur Jean-Marc Vallée

,,Met zijn werk en artistieke inzicht heeft hij zijn sporen nagelaten in Quebec, de rest van Canada en over de hele wereld. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en fans die in rouw zijn na zijn plotselinge dood’’, aldus Justin Trudeau.

(Lees verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kapot van verdriet

Ook Nicole Kidman reageerde op de dood van Vallée, met wie ze samenwerkte voor Big Little Lies, de serie waarvoor de Canadese regisseur diverse prijzen ontving, waaronder een Emmy Award en een Directors Guild Award. ,,Het is moeilijk voor te stellen dat iemand die zo energiek, vitaal en aanwezig was als Jean-Marc er niet meer is’’, schrijft de actrice op Instagram. ,,Ik ben er kapot van. Hij was het middelpunt van mijn creatieve universum en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk hij voor me was.’’

Kidman zegt dat werken met Vallée de meest bevredigende ervaring uit haar carrière was, “maar het zijn zijn vriendschap, goedheid en liefde die me bij zullen blijven”.

Matthew McConaughey, die een Oscar won voor zijn rol in het door Vallée geregisseerde Dallas Buyers Club, schreef maandag op Twitter dat de regisseur “niet zozeer het leven romantiseerde maar de romantiek in het leven zag. Hij kon overal liefdesverhalen in vinden”.

Hart gebroken

Eerder reageerden onder meer Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Jason Blum en Paul Feig al geschokt op het overlijden van Vallée. ,,Mijn hart is gebroken. Mijn vriend. Ik hou van je’’, schreef Witherspoon, die in Vallées hitserie Big Little Lies speelt, op Twitter. En Shailene Woodley schreef op Instagram: ,,Ik ben in shock. In complete shock. Mijn god, de dood is het ergste wat er is. Het slaat nergens op man. Het slaat nergens op. Misschien als we morgen wakker worden, zal je lachend zeggen dat het gewoon een grappige film was die je hebt gemaakt. Dat het niet echt is.’’

Volledig scherm Reese Witherspoon © Evan Agostini/Invision/AP