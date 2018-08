Cara Delevingne heeft een nieuwe vlam

Benson (28) en Delevingne (26) zouden sinds een paar maanden iets met elkaar hebben. Ze duiken sinds kort regelmatig op in elkaars Instagram-feed en zijn door de Daily Mail zoenend op het Londense vliegveld Heathrow gefotografeerd. Ook zijn ze al meerdere malen hand in hand gespot.

Delevingne was in het verleden twee jaar lang zamen met muzikante Annie Clark (artiestennaam St. Vincent) en zei vlak voor hun breuk dat ze dankzij deze relatie eindelijk wist wat 'echte liefde' was. Clark werd na de breuk gelinkt aan actrice Kristen Stewart, maar is is onbekend of de twee nog bij elkaar zijn.