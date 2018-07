Cardi B onderschat moederschap en zegt tour Bruno Mars af

,,Ik dacht dat zes weken wel genoeg zouden zijn om lichamelijk en geestelijk te herstellen van de bevalling van mijn dochter", schrijft Cardi. ,,Ik dacht ook dat ik haar wel mee zou kunnen nemen op tournee, maar ik denk dat ik dit mama-zijn wat heb onderschat. Ik ben er niet alleen lichamelijk nog niet klaar voor, ik kan haar ook nog niet achterlaten en de dokters hebben me verteld dat het niet goed voor haar is om altijd onderweg te zijn."

De rapper verontschuldigt zich tegenover haar fans. ,,Ik hoop dat jullie hier begrip voor kunnen opbrengen, het was een moeilijke beslissing maar ik moet doen wat het beste is voor mezelf en mijn baby.''

In de verklaring bedankt Cardi ook Bruno voor zijn begrip. De 24k Magic-tournee van de zanger gaat gewoon door, alleen dan zonder Cardi, die in februari werd aangekondigd als speciale gast bij de laatste reeks optredens van de toer in Noord-Amerika.