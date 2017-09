Carice en Guy Pearce samen te zien in thriller Domino

Dat heeft producent Els Vandevorst van N279 Entertainment bevestigd. Het tweetal speelde eerder samen in de western Brimstone van regisseur Martin Koolhoven. Domino vertelt over twee agenten die op zoek gaan naar de moordenaar van hun collega. Hierdoor belanden zij op het spoor van Europa's meest gezochte terrorist. Pearce vertolkt de rol van CIA-agent.

Naast Carice heeft ook de Nederlandse acteur Mohammed Azaay een belangrijke rol. De mannelijke hoofdrol wordt gespeeld door de Deense acteur Nikolaj Coster-Waldau, die in Game of Thrones ridder Jamie Lannister vertolkt.

De film wordt deels opgenomen in Nederland; verder wordt er gedraaid in België, Spanje en Denemarken. Het is de bedoeling dat Domino begin 2018 in première gaat.