Carice van Houten noemt fans Game of Thrones ‘ondankbaar’

,,Ik vond de willekeur en onhandigheid hoe de koning werd gekozen geweldig", vertelt Carice over het slot. ,,Daarom was ik ook fan van het eerste seizoen. De man die eindelijk koning was (Robert Baratheon), wilde helemaal geen koning zijn. We kregen al meteen een les: waarom streef je naar een soort macht als je daar niet gelukkig van wordt?”



Gevraagd naar de kritiek op het einde, noemt ze fans ‘een beetje ondankbaar'. ,,Het feit dat sommige mensen teleurgesteld waren, was omdat alles daarvoor zo goed was. We hebben de fans een geweldige tijd gegeven en dan zijn ze teleurgesteld, omdat niet afloopt zoals ze hadden verwacht. Natuurlijk krijgen we kritiek, maar ik dacht dat dat ermee te maken had, dat het zo'n goede serie was.”