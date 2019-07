Carlo Boszhard nieuwe presentator Married at First Sight

Even rust voor topmodel Summer de Snoo (10) na breuk met manager

15:07 Het 10-jarige Rotterdamse topmodel Summer de Snoo neemt deze zomervakantie rust na de breuk met haar manager Anthony Vos. De zoektocht naar een nieuwe manager is in volle gang. ,,Het belangrijkste is dat Summer even rust krijgt en kan genieten van de zomer. Ze is tenslotte nog maar een meisje van 10 jaar.” Dit laten haar ouders via een woordvoerder weten. Ze willen niet reageren op de reden van de breuk met Vos.