Carlo Boszhard over dragqueenshow: ‘Iedereen zal erover praten’

Een raadprogramma dat in het verlengde ligt van de Masked Singer. Zo omschrijft Boszhard zijn nieuwe RTL-show Make Up Your Mind. Aan het programma nemen zeven bekende mannen deel, die zich stuk voor stuk laten omtoveren tot dragqueen. Het panel, bestaande uit Fred van Leer, Nikkie de Jager, Edsilia Rombley en Ruben Nicolai, moet zien te ontdekken wie er verborgen zitten achter de outfit van de dragqueens. En dat is lastig, want het zijn namen die niet bepaald voor de hand liggen als je aan een show met dragqueens denkt.



Volgens Boszhard is dat ook de kracht van het programma. ,,Het zijn over het algemeen gewoon mannen met kinderen die hieraan meedoen. En dat maakt ook dat Make Up Your Mind voor het hele gezin is. Het is echt niet alleen voor een specifieke doelgroep. Je kunt hier als stoere heteroman naar kijken, als jongen met je vriendin die gek van make-up is, maar ook als vader met je zoon of dochter. Het is echt voor iedereen.”

‘Masters of disguise’

De show, zaterdag eenmalig te zien op RTL 4, zit dus vol verrassingen. Boszhard hoopt dat het programma aanslaat bij het grote publiek, zodat er aan een reeks gewerkt kan het worden. Het format werd bedacht door zijn partner Herald Adolfs. ,,De afgelopen vijftien jaar zijn we al masters of disguise, ook met de TV Kantine. We hadden bijvoorbeeld Alain Clark in een drag-parodie en merkten dat mensen het leuk vonden om mee te raden. Dat was al voor de hype van The Masked Singer. Toen hebben we het idee bij RTL neergelegd, en daar waren ze enthousiast. En nu is het dus eindelijk zaterdag te zien.”

Quote Er zit een verhaal in, en we hebben ook een paar emotionele momenten Carlo Boszhard

Hoewel Boszhard zijn programma met The Masked Singer vergelijkt, benadrukt hij ook dat heel veel aspecten anders zijn. ,,Dit is echt een show met een lach en een traan. En we hebben het met respect voor de drag-community gemaakt. Er zit een verhaal in, en we hebben ook een paar emotionele momenten.” Zo werd Boszhard geraakt door een man die meedeed om zijn kinderen te laten zien dat er niets mis mee is om te zijn wie je wil zijn. ,,Dat vond ik erg mooi.”

Seksualiteit

Zelf was Boszhard amper 10 jaar oud toen hij in een jurk van zijn moeder naar school ging. De reacties waren niet altijd even leuk, legt de presentator uit. ,,En ik snapte niet waarom. Mensen koppelden dat gelijk aan seksualiteit. Hoe fijn is het dat het nu op tv komt?”



Met Make Up Your Mind hopen Boszhard en zijn partner dus ook op maatschappelijk vlak wat teweeg te brengen. ,,Het wordt nu echt prime time neergezet. Ik voel heel veel liefde en respect, en dat is een fijn gevoel. De mensen zijn er klaar voor”, besluit de presentator.



Make Up Your Mind is vanavond om 21.30 uur te zien op RTL 4.

Volledig scherm Wie zijn deze BN'ers? Raad mee! © RTL/ William Rutten

Volledig scherm De vakjury van Make Up Your Mind. Correctie: per abuis zijn de juryleden in de vrijdagkrant omschreven als kandidaten. © William Rutten

