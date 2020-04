Carlo en Ron Boszhard treuren om verlies opa (101): ‘Niemand zoals hij’

Slechts vier dagen geleden deelde Wil nog een kiekje van haar vader. ‘Op afstand even m’n vader gezien’, schreef ze na een bezoek aan het verzorgingshuis waar hij verbleef.



Carlo citeert op Instagram het bekende lied M’n Opa van Hetty Blok en Leen Jongewaard. ‘Lieve opa!’ begint hij. ‘Ik hou van u, rust zacht. In heel Europa was er niemand zo als hij.’



De man overleed afgelopen nacht, laat Ron Boszhard weten aan Shownieuws. De 101-jarige woonde nog thuis, maar belandde in het ziekenhuis nadat hij twee maanden geleden ten val was gekomen. Omdat daar vanwege de coronacrisis geen plek meer was, verbleef hij in een verzorgingshuis. Vanwege de coronaregels heeft de familie volgens Ron nog geen afscheid van hem kunnen nemen. Hij wordt volgende week gecremeerd.