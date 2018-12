Carolina Dijkhuizen bijt van zich af na sneer van gelovige man

De onbekende man reageerde op een bericht dat de 38-jarige Carolina had gedeeld op haar fanpagina op Facebook. Daarop kondigde ze aan de hoofdact te zijn van het festival True Colors 2019, een evenement van belangenorganisatie COC, die zich inzet voor de LHBTI-gemeenschap.



‘Wat is er overgebleven van dat baptisten meisje die braaf naar de kerk ging en daar liedjes zong. Wat is er van je leven terecht gekomen, Carolina. Je doet het tegenovergestelde van wat jij vroeger deed. Moet dit jou gelukkig maken?’, valt er te lezen onder het bericht op Facebook.



De opmerkelijke reactie schoot bij Dijkhuizen, die onder meer in de musicals Dreamgirls en Sister Act speelde, in het verkeerde keelgat. Daarom besloot ze de man duidelijk te maken dat niemand iets over haar te zeggen heeft. ‘Sorry, maar wat is dit voor belachelijke reactie? En behoorlijk veroordelend ook en totaal niet in de Christelijke gedachte als je het daarop wilt gooien. Vind ‘t storend als mensen mij gaan vertellen wat ik wel of niet zou moeten en of mogen doen', sneerde Dijkhuizen, die benadrukte dat ze ontzettend trots is om voor de COC te mogen optreden. ‘Dit is namelijk mijn werk én mijn passie en ik word hier enorm gelukkig van.’



Maar de man deed er nog een schepje bovenop: ‘Hiervoor hoef je je toch niet zo bloot op te stellen op het toneel, denk niet dat Piet, je vader, hier blij mee is. Back to the roots', ging hij nog even door.



Dat was het toppunt voor de actrice, die liet weten dat haar vader juist enorm trots is op het werk wat ze doet en wie ze zelf is. ‘Ik ga nu ophouden met dit gesprek en Kerst vieren met mijn familie, ik stel voor dat jij dat ook gaat doen', sloot ze de discussie af.