Carolina Dijkhuizen gaat Donna Summer-tribute doen

De Amerikaanse zangeres groeide in de jaren zeventig uit tot het icoon van de discogeneratie en veranderde de dansmuziek voor altijd. Zij scoorde hits met klassiekers als 'Last Dance', 'I Feel Love', 'Hot Stuff' en 'MacArthur Park'. Thank God It's Donna is een productie van Whisperland en zal vanaf 1 februari 2019 te zien zijn in dertig Nederlandse theaters.

Dijkhuizen is bij het grote publiek vooral bekend van haar rollen in musicals als Aida, The Lion King, Sister Act en The Bodyguard. Ze heeft veel zit in de Donna-shows: ,,Van het zingen in de kerk naar hoofdrollen in musicals en de droom om ooit een popster te worden. Donna Summer was en is nog steeds een groot voorbeeld voor mij en haar carrière loopt als een rode draad door mijn leven. Ik vind het geweldig om haar muziek levend te houden op een plek die ook voor haar heel dierbaar was: het theater."