Caroline krijgt een grote beurt en Miljuschka deelt ‘vergeten’ kiekje

In memoriam Bladenma­ker­si­coon Els Rozenbroek overleden: ‘Ze had lef en spranke­ling in haar keuzes’

Bladenmakersicoon en onze MEZZA-tekstredacteur Els Rozenbroek is dinsdag overleden aan de gevolgen van kanker. Zij was 45 jaar een unicum in bladenland en met haar podcast over haar weg naar het einde wist ze velen te raken.

16:07