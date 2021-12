Caroline Tensen ging door diep dal: ‘Ik was niet gelukkig te knuppelen’

Niet doen, voelt niet goed. Dat is haar eerste gedachte als ze het Indiase dorpje Pali-Bali binnenrijden. Caroline Tensen zit in een open jeep, in een wit pak dat haar kleding moet beschermen tegen wat komen gaat. In het dorp wordt Holi-Paghwa gevierd, een hindoestaans lentefeest waarbij de overwinning van het goede op het kwaad uitbundig wordt gevierd met wild gedans en een soort sneeuwballengevecht, maar dan met kleurpoeder. Ze ziet kinderen met plastic flesjes op zich afrennen. Er zit verf in. Hardroze. Hardblauw. Hardgeel. ‘Ik wil terug, Ernst, ik móet terug,’ zegt ze tegen haar man. Te laat. Er komt knalroze verf in haar poreuze, geblondeerde haar.