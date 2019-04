Caroline Tensen verslaat zoenend Married at First Sight-stel

Hoofdrol voor Freek de Jonge in De Vogelwach­ter

9:48 Freek de Jonge is binnenkort te zien in een Nederlandse speelfilm. De cabaretier heeft de hoofdrol gekregen in De Vogelwachter. ,,Een oudemannendroom wordt werkelijkheid", zegt de 74-jarige De Jonge daarover in een verklaring.