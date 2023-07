Caroline van der Plas sprak zeer behartenswaardige woorden, die iedereen in zijn oren moet knopen

update AVROTROS erkent fouten na mislukte songfesti­val­deel­na­me

De AvroTros voert na het mislukte songfestivalavontuur van Mia Nicolai en Dion Cooper wijzigingen door in de selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival. De belangrijkste aanpassing is dat Eric van Stade, directeur van de omroep, terugtreedt als voorzitter en opgevolgd wordt door Twan van de Nieuwenhuijzen. Cornald Maas blijft wel in de selectiecommissie.