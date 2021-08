Caroline van der Plas twee keer door het stof: ‘Mijn hoofd ligt op het hakblok’

Als frontvrouw van de BoerBurgerBeweging kon Caroline van der Plas het niet laten. Ze zocht deze week nog even contact met de redactie van De Slimste Mens over de ‘spinaziegate’. In een galerijvraag, waarin gewassen werden getoond, herkende ze de groente niet. Het bleek wilde spinazie. ,,Dat verzacht de schaamte enigszins,” reageerde ze op Twitter. De politica, die verder een pientere en gortdroge indruk maakte, ging deze week nog een keer door het stof. Tijdens de opnames had ze een discussie gehad met Maarten van Rossem over d-day, die uit de quiz was geknipt. Het jurylid zei dat de herkomst van de ‘d’ van d-day onduidelijk was, terwijl Van der Plas het antwoord ‘gewoon zeker wist’: decision day. Aan tafel bij talkshowhost Humberto noemde ze het flauw dat Van Rossems imago werd gespaard, terwijl ‘haar hoofd op het hakblok lag’. Inmiddels heeft ze publiekelijk excuses gemaakt. De benaming ‘decision day’ zou pas na de overwinning van de geallieerden zijn verzonnen. Waarschijnlijk is de ‘d’ een militaire term. Had ze nou maar niks gezegd.