Carrière Buddy Vedder in een stroomversnelling: ‘Soms moet je je zegeningen tellen’

De 27-jarige Vedder timmert al jaren aan de weg in de televisiewereld. Zijn rol als Rover Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden bezorgde hem zijn doorbraak bij het grote publiek, maar in 2017 besloot Vedder de soapserie vaarwel te zeggen om zich te richten op andere werkzaamheden. Een van die werkzaamheden was het presenteren van programma’s als de Kids Top 20, Lang Leve de Muziek Show en het Junior Songfestival.



Het smaakte naar meer. Dat Vedders carrière het afgelopen jaar echter in een stroomversnelling zou raken - hij gaat ook nog The Voice Kids presenteren -, zag hij niet aankomen. Met Postcode Loterij Deal Or No Deal, vanaf zondag officieel aan zijn cv toegevoegd, voelt het voor Vedder soms nog wel wat onwerkelijk. Maar de spelshow past hem als een jas, legt hij uit. ,,Ik keek hier vroeger al naar met mijn moeder. En ik hou van spelletjes; mijn vriendin en ik hebben thuis een kast vol. Het is zelfs zo erg dat we op vakantie een stel leerden kennen, waarmee we tot drie uur ‘s nachts spelletjes hebben gespeeld”, grinnikt Vedder.