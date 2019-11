Catherine Deneuve aan de beterende hand na lichte beroerte

Catherine werd begin deze maand opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. Al gelijk liet de familie weten dat de toestand van de Française niet ernstig was. Haar agent zegt nu dat ze voorlopig vooral rust nodig heeft.

De actrice kreeg de lichte beroerte tijdens opnames van de film De son vivant, die volgend jaar moet verschijnen. Of de productie nu vertraging oploopt, is niet duidelijk. Volgens ingewijden kijken de makers wel of Catherine vervangen moet worden als ze volgende week nog steeds niet in staat is aan het werk te gaan.