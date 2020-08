Catherine Keyl is eerste gast van 5 Uur Show

Komt er nog een Lowlands 2021? ‘Soms ben ik bang dat dit het einde van de festival­cul­tuur is’

16:41 Geen podia, geen honderden tentjes, geen krioelende mierenhoop van mensen, maar één grote, groene en vooral stille grasvlakte. Dat het festival Lowlands bij Biddinghuizen niet doorgaat is voor de festivalgangers hooguit vervelend, maar achter de schermen is een kaartenhuis ingestort. ,,Er is een bom gevallen op onze bedrijfstak”, zegt directeur Eric van Eerdenburg.